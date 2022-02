Incendiu produs la o casa de locuit din localitatea Gaiesti, comuna Acatari Incendiul se manifesta mocnit intre peretele casei si semineu. Pompierii militari impreuna cu pompierii voluntari din cadrul SVSU Acatari intervin pentru lichidarea incendiului. Avand in vedere faptul ca au fost inregistrate mai multe incendii la imobile, pompierii fac cateva recomandari pentru prevenirea unor evenimente. Totodata, salvatorii atrag atentia si asupra faptului ca exista riscul unor... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

