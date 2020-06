Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul intentioneaza realizarea unui pasaj rutier peste calea ferata Bucuresti-Constanta, in zona Drajna, pentru eliminarea blocajelor din zona respectiva, in cadrul sedintei Executivului de joi seara urmand sa fie aprobati indicatorii tehnico-economici pentru acest proiect.

- Calea ferata București Nord-Aeroportul Otopeni trebuia sa fie gata in decembrie 2011 dar din cauza intarzierilor și viciilor de procedura aceasta nu a fost terminata nici azi, se arata intr-un document intitulat ”Sinteza acțiunii de control efectuata la Compania Naționala de Cai Ferate „C.F.R.” - S.A.”,…

- India este in carantina, dar masurile de izolare i-au luat pe nepregatite pe foarte mulți in țara cu peste 1.300.000.000 de oameni.Mai mulți muncitori au incercat sa plece pe ascuns spre casele lor și au mers pe calea ferata, ca sa se ascunda de autoritați, a informat CNN. Aceștia au considerat sigura…

- Consilierul premierului pentru Euro-2020, Gica Popescu, a vizitat, miercuri, santierul caii ferate care va lega Aeroportul Internationale Henri Coanda de Gara de Nord si a declarat ca lucrarile sunt gata in proportie de 70 la suta. El spune ca se va putea circula pe aceasta linie din luna august."Dupa…

- Au inceput lucrarile la trecerea la nivel cu calea ferata de la Birda, in Timiș. Vor fi montați stalpi de iluminat cu incarcare solara și stalpi pentru delimitarea sensurilor de circulație. Se va realiza semnalizare rutiera orizontala și se va „așterne” un marcaj tip covor antiderapant.

- Un incendiu la litiera din localitatea valceana Brezoi, punctul conducta Bradișor, a avut loc in aceasta dupa amiaza. Pompierii militari s-au deplasat cu doua echipaje de stingere. A ars vegetația pe langa calea ferata. S-a realizat un dispozitiv de stingere cu ajutorul unei motopompe. Pompierii au…

- Un barbat din Darova poate sa spuna ca s-a nascut a doua oara dupa ce a fost implicat intr-un accident feroviar. Accidentul s-a petrecut la trecerea la nivel cu calea ferata din cartierul IC Dragan. Barbatul, aflat la volanul unui autoturism, a fost lovit in plin de un automotor care circula pe ruta…

- In dimineata de miercuri, 11 martie, in jurul orei 08.40, un polițist de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Valea Vișeului, județul Maramureș, dupa ieșirea din serviciu, in timp ce se deplasa cu autoturismul proprietate personala de la locul de munca spre casa, a fost implicat intr-un…