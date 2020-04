Incendiu la Văleni In aceasta dupa-masa dispeceratul ISU Mureș a fost anunțat despre izbucnirea unui incendiu in satul Valeni, comuna Pogaceaua. Incendiul s-a produs prin autoaprinderea unui gunoi de grajd. Au intervenit pompierii de la Secția de Pompieri Sarmașu. Incendiul a fost localizat și lichidat, potrivit ISU Mureș. Incendiu la Valeni at Sursa articolului: Incendiu la Valeni Credit autor: Marginean Erika. Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Organizației Oamenilor de Afaceri din cadrul PNL Mureș, dr. ing. Ovidiu Georgescu, a anunțat joi, 23 aprilie, prin intermediul unui comunicat, ca atat Guvernul PNL cat și președintele Romaniei, Klaus Iohannis, lucreaza la un pachet ”puternic și amplu” pentru repornirea economiei. ”Pachetul…

- In Saptamana Mare, locuitorii din comuna Gurghiu, respectiv cei din Cașva, Fundoaia, Orșova, Orșova Padure și Pauloaia, au parte de o veste buna, grație semnarii in cursul zilei de luni, 13 aprilie a contractului de execuție lucrari de modernizare necesar pentru implementarea proiectului ”Modernizarea…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat, in urma cu puțin timp, alte 5 decese survenite din cauza coronavirusului, 20 astazi. Numarul total ajunge la 346 in Romania, respectiv 16 in județul Mureș. Deces 347 Barbat, 57 ani, din județul Valcea.Data internarii: 12.04.2020 in Secția de cardiologie a Spitalul…

- Grupul de Comunicare Strategica anunta inca patru decese in randul romanilor confirmați cu coronavirus. Bilantul deceselor in Romania ajunge la 310. Deces 307 Barbat, 52 ani din județul Arad. Internat in Spitalul Clinic Județean de Urgența Arad – Secția de Nefrologie in data de 30.03.2020, pentru hemodializa.…

- Deces 198 Barbat, 53 ani din jud.Suceava. Era ambulantier la SAJ Suceava. Data decesului: 07.04.2020. 199 Femeie, 61 ani din jud.Mureș. Debut pe data de 01/04/2020, cu dureri precordiale și retrosternale, dispnee severa. Internata pe data de 04/04/2020 la Spitalul Municipal Tarnaveni-Secția ATI, apoi…

- Trei muncitori au suferit arsuri de gradul 1 si 2 la nivelul fetei si al mainilor in urma unui incendiu izbucnit, luni, la Grupul de Sonde 110 Sarmasel Gara, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Horea" al judetului Mures."Incendiul a fost stins de catre personalul angajat de…

- 30 de hectare de vegetatie au ars, in aceasta seara, in comuna Cotofenii din Fata, judetul Dolj. Sectia de Pompieri Craiova a intervenit cu doua autospeciale de lucru cu apa. La sosirea echipajelor de pompieri incendiul se manifesta la vegetatie uscata, existand posibilitatea de propagare la casele…

- Aseara, 5 februarie, la ora 22.38, in timp ce politistii de la Sectia 1 Politie Rurala Grosi desfasurau activitati de supraveghere si control al traficului rutier, pe D.J. 182 B, in localitatea Sacalaseni, au oprit pentru control un autoturism. La volan a fost identificat un barbat de 40 de ani din…