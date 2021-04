Stiri pe aceeasi tema

- Un uriaș incendiu a distrus marți spre miercuri noaptea cea mai mare locație Dristor Doner Kebap din București și a scos din case zeci de oameni care locuiesc desupra restaurantului. In urma incendiului doua persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale dupa ce au inhalat fum. Una dintre victime a fost…

- O noua tranșa de vaccinuri AstraZeneca/Oxford ajunge, marți, in Romania. Este vorba despre o cantitate de 57.600 de doze. Dozele de vaccin vor ajunge la Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Medico-Militara „Cantacuzino”. Transportul este asigurat de firma producatoare, iar dozele de vaccin vor…

- Mașinile parcate ilegal pe domeniul public vor fi ridicate, putand fi recuperate doar dupa achitarea rea tarifelor de ridicare, transport și depozitare. Inițiativa aparține Primariei Sectorului 1 al Capitalei și a fost lansata in dezbatere publica, pana in 12 aprilie. Taxele de ridicare anunțate sunt…

- Inspectorii sanitari veterinari si pentru siguranta alimentelor (ANSVSA) au aplicat sanctiuni contraventionale de 34.000 de lei si au emis patru ordonante de suspendare a activitatii, in urma unor controale efectuate in perioada 18 februarie – 12 martie, la adaposturile de caini. Aceștia au desfasurat…

- Scene șocante au avut loc, sambata, pe strazile din Capitala. Un barbat inarmat care nu deținea permis de conducere a fost urmarit de poliție pana a fost prins. Barbatul in varsta de 35 de ani se afla la volanul mașinii in timp ce a fost oprit pentru un control de rutina. Acesta le-a aratat agenților…

- Un accident rutier grav a avut loc duminica in București, in jurul orei 23:00, intre o Dacie Logan și un Lamborghini.„In jurul orei 22.40, Brigada Rutiera a fost sesizata prin apel 112 cu privire la producerea unui accident rutier care a avut loc pe bd. Dimitrie Cantemir. Conducatorul unui…

- Meteorologii prognozeaza pentru zona Capitalei o vreme schimbatoare pe parcursul urmatoarelor trei zile, caracterizata in general de nebulozitate joasa persistenta, averse slabe si temperaturi maxime medii in crestere, arata prognoza publicata, duminica, de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).…

- Sambata sunt in vigoare restricții temporare de trafic. Se fac lucrari de intervenție in Pasajul Unirii, pe sensul dinspre Piața Universitații catre Bd. Dimitrie Cantemir. „Astazi, 29 ianuarie a.c., Brigada Rutiera a fost informata de catre APA NOVA cu privire la faptul ca in Pasajul Unirii, pe sensul…