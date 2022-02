Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineața, un echipaj din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacau, care se afla intr-o misiune de paza, supraveghere și intervenție la conductele de transport produse petroliere, a intervenit in urma unui accident rutier pe strada Redului din municipiul Onești. Din motive necunoscute,…

- Grup Șerban Holding (GSH), companie antreprenoriala romaneasca activa in mai multe domenii din agricultura, cu sediul central in Onești, anunța semnarea unui contract semnificativ cu PepsiCo Romania privind dezvoltarea programului pentru livrarea de cartofi pentru chipsurile Lay’s produse in Romania.…

- Tragediile provocate de incendii se țin lanț in comuna Manastirea Cașin. Parintele protopop de Onești, dr. Ioan Bargaoanu, ne semnaleaza un nou astfel de caz, in care familia Deleu a ramas fara agoniseala de o viața. „A ars toata munca și efortul a zeci de ani ale acestei familii – spune parintele protopop.…

- Bursa de Valori București anunța listarea companiei Chimcomplex Borzești pe Piața Reglementata, ca urmare a transferului de pe piața AeRO. Chimcomplex este principalul producator și furnizor de substanțe chimice vitale din regiune, fiind o companie strategica pentru economia romaneasca, inființata in…

- Doua persoane, care abordau trecatorii cu o oferta bogata de obiecte pirotehnice, au fost depistate ieri de jandarmii bacauani in zona unor unitați comerciale din municipiul Bacau și Onești. In urma verificarilor efectuate asupra acestora, au fost gasite mai mult de 2000 de petarde și artificii, de…

- autorul, prof. Corneliu Stoica, a fost distins cu titlul de cetațean de onoare al acestui oraș-stațiune Orașul-stațiune Slanic Moldova a gazduit, chiar in preajma Craciunului, lansarea primei enciclopedii dedicate unei stațiuni turistice și balneoclimaterice din Romania. Lucrarea „Slanic-Moldova –…

- Acoperișul unei case a luat foc, in aceasta seara, in satul Agaș, incendiul raspandindu-se, apoi, la alte doua cladiri, informeaza ISU Bacau. Articolul Trei case au luat foc la Agaș apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului .

- Un incendiu a izbucnit, in noaptea de marti spre miercuri, la o terasa-grill din municipiul Onesti, iar flacarile s-au extins la acoperisul unui bloc din imediata vecinatate, fiind evacuate 58 de persoane din imobil. Purtatorul de cuvant al ISU Bacau, Andrei Grecu, a precizat ca initial 16 adulti si…