- Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit pe parcursul nopții trecute pentru a stinge flacarile care au cuprins acoperișul unei case de locuit și o anexa gospodareasca din localitatea Cuzdrioara. La fața locului s-au deplasat trei autospeciale pentru stingerea incendiilor și un echipaj SMURD,…

- Pompierii militari din cadrul ISU Bistrița-Nasaud au intervenit marți seara pentru stingerea unui incendiu izbucnit la acoperișul unei case in localitate Șanț. Pentru stingerea incendiului au intervenit pompierii militari de la Stația Sangeorz-Bai cu doua autospeciale de stins incendii, un echipaj de…

- Pompierii militari din cadrul Detașamentului Reghin și ai Punctului de Lucru Deda au intervenit, in cursul nopții, la un incendiu de vegetație uscata cu posibilitatea de propagare la fondul forestier din localitatea Bistra Mureșului, pe deal, inspre Scaunul Domnului. In sprijinul pompierilor militari…

- Pompierii din Timiș intervin miercuri dimineața pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit la o hala din Timișoara, la nivelul unui magazin de electrocasnice. Potrivit ISU Timiș, incendiul a fost sesizat la ora 07:26, la hala, la nivelul unui magazin de electrocasnice, pe strada Demetriade din Timișoara.…

- Pompierii din cadrul Detașamentului Huedin au intervenit noaptea trecuta pentru a stinge un incendiu care a afectat o casa in localitatea Morlaca. Apelul de urgența a venit la ora 23:37, iar la misiune au luat parte doua autospeciale cu apa și spuma, alaturi de o ambulanța SMURD. ”Odata ce au ajuns…

- Pompierii militari nasaudeni au fost solicitați in aceasta dimineața, sa intervina la un incendiu izbucnit la o casa de locuit, regim de inalțime parter plus etaj, amplasata pe raza localitații Salva. Conform ISU Bistrița-Nasaud, la fața locului au fost direcționate patru echipaje de pompieri militari,…

- Patru adolescenți care ajunsesera pe acoperișul Salii Polivalente din municipiul Botoșani, in prima zi din noul an, aparent in cautare de distracție, au fost coborați, cu bine, de catre pompierii care au fost chemați de un locatar din zona. Omul a realizat potențialul de risc și a solicitat prezența…

- Un incendiu a cuprins acoperisul unei pensiuni din zona Jigodin Bai, a anuntat, marti, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Harghita."Incendiu in municipiul Miercurea Ciuc, zona Jigodin Bai. S-au deplasat 3 echipaje din cadrul Detasamentului de Pompieri Miercurea Ciuc, cu 2 autospeciale…