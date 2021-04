Un incendiu a avut loc astazi, 14 aprilie, la un magazin de textile din Piața Veteranilor, Sector 6. Din fericire, evenimentul nu s-a fondat cu victime. In magazin erau expuse pentru vanzare materiale texile(haine). Zona a fost incercuita, iar persoanele aflate in piața au fost indepartate. Incendiul s-a extins pe toata suprafața magazinului, adica pe 150 mp și spre spațiile alaturate. Știre in curs de actualizare The post Incendiu la un magazin din Piața Veteranilor. Cate victime sunt VIDEO appeared first on Puterea.ro .