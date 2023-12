Stiri pe aceeasi tema

- F.T. Pompierii militari prahoveni au fost solicitați, in noaptea de marti spre miercuri (21/22 noiembrie), pentru asigurarea masurilor specifice de prevenire a incendiilor, descarcerarea și acordarea asistenței medicale de urgenta in cazul producerii unui accident rutier in Comarnic, pe DN1. “La locul…

- F. T. Pompierii prahoveni au incheiat „in forța saptamana dedicata atat pregatirii noastre, cat și instruirii semenilor noștri!”, precizeaza reprezentanții ISU Prahova intr-un comunicat. Totodata, in documentul de presa amintit este precizat faptul ca „alte doua activitați au fost desfașurate in intervalul…

- F.T. Ieri dimineata, pompierii de la ISU Prahova au simulat o interventie la un operator economic din Ploiesti (Rafinaria Lukoil), cu punerea in aplicare a prevederilor Planului Roșu de Intervenție. Potrivit unui comunicat al pompierilor prahoveni, scenariul a implicat intervenția in cazul producerii…

- Astazi, 26.10.2023, incepand cu ora 10:00, pe amplasamentul unui operator economic de pe raza municipiului Ploiești, care are ca profil de activitate producerea de carburanți, pompierii militari prahoveni au desfașurat un exercițiu de nivel tactic, tip JOINT, cu punerea in aplicare a prevederilor Planului…

- Astazi, 26.10.2023, incepand cu ora 10:00, pe amplasamentul unui operator economic de pe raza municipiului Ploiești, care are ca profil de activitate producerea de carburanți, pompierii militari prahoveni vor desfașura un exercițiu de nivel tactic, tip JOINT, cu punerea in aplicare a prevederilor Planului…

- F.T. Potrivit unui comunicat al ISU Prahova, in weekend, peste 18.000 de hectare au fost afectate, la nivel national, de arderile necontrolate. In acest context, pe fondul cresterii semnificative a numarului de incendii de vegetatie uscata, reprezentantii pompierilor prahoveni reitereaza o serie de…

- Update: Traficul feroviar este afectat pe o linie de cale ferata. Un incendiu de vegetație uscata a izbucnit duminicia seara, in Ploiești, in zona Gara de Sud – Kaufland. Acesta se manifesta la vegetația uscata inalta situata intre calea ferata și limita de proprietate a supermarket-ului. Se intervine…

- Un incendiu a izbucnit sambata seara, 7 octombrie, la trei garsoniere si pe holul unui bloc unde erau depozitate mai multe deseuri, in municipiul Barlad, judetul Vaslui. Pompierii s-au luptat mai multe ore sa stinga flacarile, iar doua persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale, anunța ISU Vaslui,…