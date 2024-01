Incendiu la un hotel din centrul Capitalei. Au intervenit pompierii/20 de persoane, evacuate – VIDEO Mobilizare in randul pompierilor, care intervin pentru stingerea unui incendiu ce a izbucnit in zona centrala a Capitalei, la un hotel. Pompierii de la ISU Bucuresti-Ilfov intervin marți dimineața, 9 ianuarie, cu mai multe autospeciale, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un hotel din zona centrala a Capitalei. Deja 20 de oameni au fost evacuați […] The post Incendiu la un hotel din centrul Capitalei. Au intervenit pompierii/20 de persoane, evacuate – VIDEO first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

