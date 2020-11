Incendiu la Spitalul CFR din Cluj, trei pacienți au fost evacuați Un incendiu a izbucnit, duminica dimineața, intr-o toaleta de la Spitalul CFR din Cluj-Napoca, din cauza unui scurtcircuit, trei pacienti dintr-un salon alaturat fiind evacuati. „In jurul orei 7,00, ISU Cluj a fost alertat pentru a interveni la un incendiu cauzat de un scurtcircuit la un corp de iluminat dintr-o baie de la etajul 1, la Spitalul CFR din Cluj-Napoca; au fost 3 persoane evacuate”, se arata intr-o informare a ISU Cluj. Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale, iar incendiul a fost stins. Nu s-a impus evacuarea altor pacienti, precizeaza ISU Cluj. Incendiul s-a produs la instalatia… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

