Incendiu la pensiunea Ferma Dacilor. A fost găsită a şaptea victimă, un copil Cadavrul carbonizat al unui copil a fost gasit miercuri dimineata, la pensiunea ferma Dacilor, din judetul Prahova, afectata de un puternic incendiu. ”A fost extrasa cea de-a saptea victima carbonizata (minor)”, a transmis ISU. Se continua actiunea de cautare, in conditiile in care opt persoane au fost declarate disparute in urma incendiului izbucnit marti diminerata pensiunea Ferma Dacilor. Sase trupuri carbonizate, inclusiv un copil, au fost gasite martide catre salvatori in pensiune. In cazul celei de-a sasea victime carbonizate, nu se poate preciza daca este adult sau minor, Alte doua persoane,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Cadavrul carbonizat al unui copil a fost gasit miercuri dimineata, la pensiunea Ferma Dacilor, din judetul Prahova, afectata de un puternic incendiu. ”A fost extrasa cea de-a saptea victima carbonizata (minor)”, a transmis ISU. Se continua actiunea de cautare, in conditiile in care opt persoane, cei…

- Șapte persoane și-au pierdut viața in urma incendiului de la pensiunea din Prahova. O alta persoana a fost gasita carbonizata printre resturile cladirii distruse de flacari. Cea de-a opta este, in continuare, cautata printre ruine. Șapte persoane decedate in incendiu Bilanțul incendiului de la pensiunea…

- Departamentul pentru Situați de Urgența Prahova a anunțat, miercuri dimineața, ca a fost extrasa cea de-a șaptea victima carbonizata din incendiul de la "Ferma Dacilor" și este vorba de un minor, potrivit Realitatea Plus. Șeful ANPC, mesaj dupa tragedia de la "Ferma Dacilor". Ce spune Horia Constantinescu…

- Sase morti, intre care un copil, si doi disparuti dupa incendiul devastator de la Ferma Dacilor din Tohani, judetul Prahova. Pensiunea a fost distrusa complet. Bilant tragic dupa incendiul devastator de la pensiunea „Ferma Dacilor” din satul Tohani, judetul Prahova. Un copil si patru adulti au fost…

- Pensiunea „Ferma Dacilor” din Tohani, Prahova, care a ars, marti, in incendiu murind cel putin cinci oameni, functiona fara autorizatie de construire, iar cei care o ridicasera obtinusera, la finalul anului 2020, un certificat de edificare. Prefectul judetului Prahova, Virgiliu Nanu, anunta ca la nivelul…

- Audierile in dosarul de distrugere si ucidere din culpa coordonat de Parhcetul de pe langa Tribunalul Prahova, dupa incendiul de la pensiunea din Tohani, incep marti seara, au declarat, surse judiciare in presa.Concomitent, la locul incendiului se desfasoara operatiuni de cautare a trupurilor celor…

- Echipele de pompieri vor continua si pe timpul noptii cautarea persoanelor care sunt inca date disparute in urma incendiului de la Ferma Dacilor, anunta Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Prahova. Prefectul de Prahova anunta actiuni de verificare a pensiunilor privind autorizatia de securitate…

- Un puternic incendiu a izbucnit marti dimineata la pensiunea Ferma Dacilor, din localitatea Tohani, din judetul Prahova. Secretarul de stat in MAI Raed Arafat afirma ca la acest moment sunt cautate persoanele cazate la etajul cladirii. O femeie de 48 de anin si un adolescent de 16 ani primesc ingrijiri…