- Pompierii timișoreni au intervenit pentru stingerea unui incendiu la Parohia Catolica. La incendiu s-au deplasat de urgența 21 de pompieri din cadrul celor doua detașamente de pompieri din Timișoara cu 4 autospeciale de stingere, 2 autospeciale de lucru și salvare de la inalțime și un echipaj SMURD.…

- Un apel la numarul de urgente a anuntat luni seara, izbucnirea unui incendiu intr-un apartament dintr-un bloc de locuinte. Pompierii din Timisoara au intervenit, luni seara, pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit intr-un bloc de pe strada Oglinzilor din Timisoara. 20 de persoane au iesit singure…

- Pompierii din Timisoara au intervenit sambata pentru a salva un pisoi blocat intr-un tavan fals, in localitatea Sacalaz. Animalul a ramas la o farmacie, iar acum i se cauta stapan. „In acesta dimineata, pompierii cadrul Detasamentului 2 Timisoara au intervenit pentru a salva un pisoi ramas blocat intr-o…

- O casa din localitatea Leșu a fost afectata joi dimineața de un incendiu puternic, din cauza unui coș de fum neprotejat termic. Pompierii au luptat cu flacarile aproape 3 ore. In jurul orei 3.00 dimineața, pompierii militari și voluntari au intervenit la un incendiu izbucnit la o casa de locuit in…

- Pompierii militari din Timisoara au intrat in aceasta dupa amiaza in alerta dupa ce un apel la 112 a anuntat izbucnirea unui incendiu de proportii. Conform primelor informatii este vorba de un depozit aflat la intrarea in Ghiroda, langa Timisoara, unde sunt depozitate echipamente care sunt de inchiriat.…

