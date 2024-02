Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit sambata la o pensiune din localitatea Malini, care a fost inchisa de ISU Suceava in luna decembrie 2023.Potrivit ISU Suceava, incendiul s-a manifestat generalizat la doua cladiri alipite. In urma intervenției, pompierii au localizat incendiul, astfel ca nu mai exista…

- Pensiunea respectiva a fost inchisa de catre inspectorii de specialitate ai ISU Suceava, pe data de 30.12.2023. De asemenea, operatorului economic i s-a aplicat sanctiunea complementara cu amenda de 100.000 lei.Incendiul se manifesta generalizat la doua cladiri alipite. Pompierii militari si civili…

- Un puternic incendiu a izbucnit astazi la o anexa gospodareasca din satul Paraie, comuna Malini, informeaza ISU Suceava. Intervin pompierii militari și civili, cu patru autospeciale de stingere și un echipaj SMURD. La fața locului a fost identificat un barbat, in varsta de 46 de ani, care a suferit…

- Un puternic incendiu a izbucnit astazi in localitatea Vicovu de Sus, informeaza ISU Suceava. Flacarile se manifesta la acoperișul unei cladiri P+1 (o casa de locuit, cu un magazin la parter). La fața locului s-au deplasat pompierii militari și civili, cu 8 autospeciale de stingere și doua ambulanțe…

- Un puternic incendiu a izbucnit astazi dupa amiaza la o casa de locuit din satul Voievodeasa, comuna Sucevița, informeaza ISU Suceava. Intervin pompierii militari si civili, cu patru autospeciale de stingere si o ambulanta SMURD. Arde generalizat casa de locuit, iar pompierii au localizat flacarile…

- Un puternic incendiu a cuprins o casa de locuit din localitatea Burla, informeaza ISU Suceava. Intervin pompierii militari ai Detașamentului Radauți impreuna cu lucratori ai SVSU Volovaț cu trei autospeciale de stingere și o ambulanța SMURD B2. In incendiu au ars acoperișul casei de locuit pe o suprafața…

- Sambata seara polițiștii din cadrul S.P.R. 7 Malini au fost sesizați prin SNUAU 112 de catre o femeie din Falticeni cu privire la faptul ca a avut loc o tamponare iar celalalt șofer este baut. In baza sesizarii la fața locului s-a deplasat patrula din cadrul S.P.R. 7 Malini care a stabilit ca la data…

- Un incendiu a izbucnit in aceasta dimineața in centrul localitații Malini, a anunțat ISU Suceava. La fața locului s-au deplasat militarii Detașamentului de Pompieri Falticeni și lucratorii Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgența din comunele Malini și Cornu Luncii, in total cu șase autospeciale…