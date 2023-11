Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu puternic a distrus o ferma din localitatea Gradistea, județul Braila. Aproape doua sute de animale au murit, iar o persoana care a incercat sa salveze animalele din mijlocul flacarilor a fost ranita.

- Aproape doua sute de animale au murit intr-un incendiu puternic care a cuprins o ferma din judetul Braila, iar un om a fost ranit . El incerca sa evacueze animalele din mijlocul flacarilor.ISU Braila anunta, miercuri, ca incendiul a cuprins o ferma de pe raza localitatii Gradistea. La fata…

- ISU Braila anunta, miercuri, ca incendiul a cuprins o ferma de pe raza localitatii Gradistea. La fata locului s-au deplasat mai multe autospeciale. Cand pompierii au ajuns la locul incendiului, focul se manifesta pe o suprafata de aproximativ o mie de metri patrati, fiind surprinse foarte multe animale:…

- Puternic incendiu intr-un bloc din judetul Harghita: Un barbat de 27 de ani este inconstient, o femeie a suferit atac de panica - Degajari mari de fumUn puternic incendiu care se manifesta cu degajari mari de fum a izbucnit, vineri seara, intr-un bloc din judetul Harghita, iar un barbat de 27 de…

- ​Un barbat a murit, in cursul serii trecute, in urma unui incendiu izbucnit la o baraca improvizata. Pompierii bacauani au fost solicitați sa intervina in comuna Letea Veche, sat Ruși Ciutea, in urma unui apel primit in dispeceratul ISU-SAJ, care anunța producerea unui incendiu ce se manifesta la nivelul…

- In perioada 30.10.2023, ora 08:00 – 31.10.2023, ora 08:00, pompierii argeșeni au acționat pentru localizarea și lichidarea a cinci incendii, in urma carora a fost afectata o suprafața de teren de peste 150 de hectare, o construcție din lemn, iar o persoana a suferit arsuri de gradul I și II. Acestea…

- O explozie urmata de un incendiu s-a produs, in noaptea de vineri spre sambata, la o casa de pe strada Liliacului, din comuna Tartașești. Din primele informații, trei oameni au fost raniți, suferind arsuri pe anumite zone ale corpului. “In jurul orei 23.24 am fost solicitați sa intervenim la o explozie…

- Un barbat in varsta de 52 de ani a murit in urma producerii unui incendiu, dupa ce ar fi lasat aragazul aprins. Flacarile care au izbucnit in bucatarie s-au extins in toata locuința. Pompierii sosiți la fața locului nu au putut face nimic pentru a-l salva și au constatat decesul.