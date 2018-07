Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit, luni, la o casa din comuna Doștat, județul Alba, pompierii fiind solicitați sa intervina. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Alba, pompierii din Sebeș intervin cu doua autospeciale ”Garda Sebeș intervine cu doua autospeciale, o ambulanța SMURD și noua subofițeri…

- Un incendiu la un autoturism, pe DN7, in Vințu de Jos, a izbucnit, miercuri seara, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Alba. Pentru stingerea flacarilor au intervenit pompierii din Sebeș. Revenim cu detalii.

- Un incendiu la un autoturism in municipiul Aiud, a izbucnit, marți la amiaza, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Alba. Pentru stingerea flacarilor au intervenit pompierii din Aiud cu o autospeciala. Nu s-au inregistrat victime. Revenim cu detalii.

- Un incendiu la un autoturism in Petrești, localitate aparținatoare municipiului Sebeș, a izbucnit, marți seara, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Alba. Pentru stingerea flacarilor intervin pompierii din Sebeș. Revenim cu detalii.

- Pompierii din Sebes au fost chemati sa intervina, sambata dupa-amiaza, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism, pe Autostrada, intre Sebes si Orastie. Din primele date, incidentul s-a petrecut la kilometrul 315. Potrivit ISU Alba, nu sunt persoane ranite. Revenim cu amanunte. foto:…

- Un incendiu a izbucnit miercuri noaptea spre joi, in jurul orei 04:00 la o cabana/casa in localitatea Pianu de Sus. Pompierii au fost chemati sa intervina. „Garda Sebeș intervine pentru stingerea unui incendiu la o cabana/casa in localitatea Pianu de Sus,” a transmis ISU Alba. Revenim cu amanunte.

- Un incendiu a izbucnit miercuri seara, in jurul orei 22:00 la un autoturism aflat in afara parții carosabile pe raza localitații Manarade.. Pompierii au fost chemati sa intervina. „Garda Blaj intervine la un incendiu izbucnit la un autoturism aflat in afara parții carosabile, pe raza localitații Manarade,…

- Vineri, in jurul orei 15.00, pompierii din Campeni au fost solicitați sa intervina la un incendiu la o anexa gospodareasca (șura) din localitatea Fagetu de Sus, comuna Poiana Vadului. „Stația Campeni intervine pentru stingerea unui incendiu la o șura in localitatea Fagetu de Sus, comuna Poiana Vadului”,…