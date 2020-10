Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit luni dimineața in satul Huzarești din comuna Garda de Sus. Potrivit primelor informații, acoperișul unei case din satul Huzarești a fost cuprins de flacari. Potrivit ISU Alba, Stația de pompieri Cimpeni intervine pentru localizarea și stingerea unui incendiu in localitatea Huzarești,…

- Stația de pompieri Cimpeni intervine pentru localizarea și stingerea unui incendiu izbucnit la o anexa gospodareasca din satul Matișesti, comuna Horea. Potrivit reprezentanților ISU Alba, incendiul se manifesta pe o suprafața de aprox 50 de metri patrați. La fața locului au fost trimise trei mașini…

- Un alt incendiu in centrul Chișinaului: Etajul 10 al unui bloc in construcție a luat foc, iar la fața locului sunt prezente trei echipaje de pompieri. Informația a fost confirmata pentru UNIMEDIA de catre șefa Direcției relații cu publicul la Inspectoratul General pentru Situații de Urgența al MAI ,…

- In varsta de 45 de ani, candidatul PRO Romania la Primaria comunei Garda de Sus, este casatorit, are un baiat și activeaza in mediul privat, ca administrator al unei societați comerciale. S-a implicat in politica pentru a le oferi locuitorilor acestei frumoase așezari din Munții Apuseni șansa de a trai…

- Ziarul Unirea FOTO| INCENDIU la o camioneta pe DN74, Dealu Mare: Intervin pompierii din Abrud și Campeni Un autoturism a luat foc in cursul zilei de marți, 1 septambrie, in jurul orei 19.30, pe DN 74, Bucium – Abrud. Stația de pompieri Cimpeni in cooperare cu SVSU Abrud au intervenit cu o autospeciala…

- Stația de pompieri Cimpeni intervine, luni, pentru acordare prim-ajutor, la un accident rutier, produs pe DN75, pe raza localitații Scarișoara, dupa ce un copil, in varsta de 6 ani, a fost lovit de un autoturism. Micuțul era inconștient și prezinta multiple hematoame la nivelul capului. Acesta a fost…

- O explozie urmata de un incendiu a avut loc miercuri dimineața intr-un bloc din Capitala. Pompierii acționeaza la fața locului, iar la ora transmiterii știrii salavatorii acorda primul ajutor unei fete de 14...