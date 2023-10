Incendiu la o bandă transportoare din Portul Constanţa ”In aceasta dimineata, in jurul orei 05:44, am fost solicitati sa intervenim la un incendiu banda transportoare in Poarta 6 la Dana 86, Port Constanta”, anunta, miercuri, ISU Constansa. Sursa citata a precizat ca la fata locului s-au deplasat 3 autospeciale de stingere, autoscara si 1 SMURD B2 din cadrul ISU Dobrogea, precum si 1 autospeciala de stingere apartinand operatorului privat. ”In urma incendiului, au ars benzile transportoare si un buncar pe o suprafata totala de 2.000 mp”, a mai transmis sursa citata. Incendiul a fost lichidat in jurul orei 07:17, iar in urma incidentului nu au fost… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

