Un incendiu a avut loc la o anexa din zona Garii CFR Arad. „Intervine AT5003 IVECO, AT10000, Descarcerarea ușoara și SMURD Vladimirescu", a declarat lt.col. George Pleșca, Inspectoratul pentru Situații de Urgența Arad. Din primele informații nu sunt victime și nici posibilitatea de propagare a incendiului.