Potrivit agentiilor ruse de presa, un muncitor a fost dat disparut, iar alti sase au fost raniti in acest incendiu, care are loc la un an de la un incident precedent, in care cheiul plutitor la care era amarat portavionul s-a scufundat, omorand un om.



Unicul portavion al Flotei ruse, batranul Amiral Kuznetov este supus unor lucrari de reparatii si mentenanta de la inceputul lui 2017, prevazute sa dureze pana in 2021. Potrivit agentiei RIA Novosti, incendiul a pornit in timp ce erau in curs operatiuni de sudura.





Trei muncitori au fost dati disparuti initial, insa doi…