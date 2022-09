Stiri pe aceeasi tema

- S-a dat alarma, joi dupa-amiaza in Arad. Un incendiu provocat de un fulger a izbucnit la o policlinica privata din oras, proaspat renovata, care ar fi trebuit sa se deschida pentru pacienți zilele urmatoare.

- Un incendiu provocat de un fulger a izbucnit la o policlinica privata din Arad, proaspat renovata, care ar fi trebuit sa se deschida pentru pacienți zilele urmatoare. Din fericire, nu au existat victime, cei care se aflau in interior au reușit sa se autoevacueze din cladire. In urma unui apel la…

- Acoperișul unei policlinici aflata pe strada Episcop Roman Ciorogariu din zona Parneava a Aradului a fost cuprins de flacari astazi, puțin dupa ora 12:00. La fața locului s-a deplasat Detașamentul de Pompieri Arad cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma, o autospeciala de descarcerare ușoara,…

- Urma cu o ora a izbucnit un puternic incendiu la restaurantul situat pe Aleea Durgau in zona Bailor Sarate Turda. Focul a cuprins acoperișul restaurantului și s-a extins și la grajdurile din apropiere ale Salina Equines. Mai multe autospeciale de intervenție sunt la locul evenimentului. Din primele…

- Un grav accident rutier in care au fost implicate un microbuz de transport persoane si trei autoturisme s-a produs, luni dimineața, in municipiul Arad. Noua persoane au fost ranite, informeaza Aradon.ro. Accidentul rutier s-a produs, luni, in jurul orei 08.00, la iesirea din municipiul Arad spre Nadlac,…

- Un incendiu la un autoturism a fost semnalat in urma cu 20 de minute pe Autostrada Transilvania. Incendiul s-a produs in timp ce autoturismul se deplasa pe sensul Gilau spre Turda. Revenim cu detalii. UPDATE: Au fost trimise la intervenție doua autospeciale de stins incendii. Una de la Gilau și alta…

- Zece persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale in urma unui incendiu care a izbucnit, azi noapte, intr-un bloc din municipiul Arad. 5 dintre victime au fost transportate la spital.Incendiul a pornit intr-o garsoniera de la etajul II al unui bloc de pe strada Predeal, existand mari degajari de fum…

- In cursul dimineții de vineri, Detașamentul de pompieri Aiud a fost solicitat sa intervina pentru localizarea și stingerea unui incendiu la o locuința, in loc Aiudu de Sus. La ajungerea forțelor de intervenție la locul solicitarii incendiul se manifesta cu flacara vizibila la acoperișul casei, aceasta…