- FOTO| INCENDIU la o garsoniera din Aiud: Intervin pompierii cu doua autospeciale Un incendiu a avut loc sambata dimineața, 6 martie, in jurul orei 4.30, la o garsoniera din municipiul Aiud. Detașamentul de Pompieri Aiud intervine cu doua autospeciale cu apa și spuma pentru localizarea si lichidarea…

- INCENDIU VIOLENT in Bistra: Pompierii intervin la stingerea focului la acoperișul unei case Un incendiu a izbucnit astazi, 27 februarie, in jurul orei 19:00, in localitatea Bistra, acoperișul unei case luand foc. Potrivit primelor informații, Stația de Pompieri Cimpeni intervine pentru localizarea si…

- Un incendiu a izbucnit in noaptea de joi spre vineri in localitatea Dumbrava. Din primele informații, acoperișul unei cabane a luat foc. Potrivit ISU Alba, Detașamentul de pompieri Aiud intervine cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma și un echipaj de prim-ajutor pentru localizarea și stingerea…

- INCENDIU in localitatea Dumbrava: Pompierii intervin pentru stingerea focului izbucnit la acoperișul unei cabane INCENDIU in localitatea Dumbrava: Pompierii intervin pentru stingerea focului izbucnit la acoperișul unei cabane Un incendiu a izbucnit in cursul nopții de joi, 11 februarie, in jurul orei…

- Ziarul Unirea INCENDIU la o mașina in Aiud: Intervin pompierii cu doua autospeciale Un incendiu la un autoturism a izbucnit marți, in jurul orei 16.00, in municipiul Aiud. Detașamentul de pompieri Aiud intervine cu doua autospeciale pentru localizarea și stingerea unui incendiu in municipiul Aiud. Este…

- INCENDIU la acoperișul unei case din Sohodol: Intervin pompierii cu doua autospeciale cu apa și spuma Un incendiu a izbucnit vineri dimineața, in jurul orei 01.30, la acoperișul unei case de locuit din localitatea Gura Sohodol, comuna Sohodol. Detașamentul de Pompieri Campeni intervine cu 2 autospeciale…

- Pompierii din Aiud au intervenit sambata in municipiu pentru salvarea unei persoane care a cazut intr-o fantana. Potrivit ISU Alba, Detașamentul de Pompieri Aiud a intervenit pentru salvarea unei persoane cazuta intr-o fantana, in municipiul Aiud, str. Transilvaniei. Persoana a fost extrasa din fantana,…

- Un incendiu a izbucnit luni dupa masa, in jurul orei 14.00 la acoperișul unei case de locuit din localitatea Berghin. Detașamentul de Pompieri Alba Iulia intervine cu 2 autospeciale și o ambulanța SMURD B2 pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la acoperișul unei case de locuit in localitatea…