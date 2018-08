Stiri pe aceeasi tema

- Un puternic incendiu a izbucnit luni seara la un sediu al Serviciului Public de Impozite si Taxe din municipiul Constanta, 25 de pompieri intervenind pentru stingerea flacarilor. Nu au existat persoane ranite, scrie news.ro.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- Pompierii de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea au fost solicitati sa intervina vineri, 3 august, la un incendiu care s a produs in localitatea Istria, din judetul Constanta. Din primele informatii, arde o liziera de salcam in localitatea mentionata. ...

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati sa intervina in aceasta dupa amiaza pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins o magazie. Potrivit ISU Dobrogea incendiula izbucnit in localitatea Bisericii pe strada Bisericii. ...

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au cautat si astazi trupul barbatului despre care se presupune ca ar fi disparut in Dunare in zona localitatii Cochirleni. Dupa ce ieri seara, dupa ce a fost data alarma pompierii au incercat sa il gaseasca…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta seara sa intervina la Mangalia, in dreptul Spitalului Municipal, in ajutorul a trei persoane, in pericol de inec. Potrivit ISU Dobrogea la fata locului a intervenit Targa Mangalia,…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta dupa amiaza sa intervina pentru stingerea a doua incendii. Potrivit ISU Dobrogea, un incendiu a cuprins un lan de orz din localitatea Nicolae Balcescu. A douza solicitare este…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Delta al Judetului Tulcea, Statia Babadag intervin in aceasta dimineata pentru limitarea efectelor unui incendiu de vegetatie uscata care se manifesta pe DN22 in apropiere de gara Zebil.Potrivit ISU Delta, se intervine cu 1 autospeciala…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta seara sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit intr o cladire de pe strada Marcus AUrelius din municipiul Constanta. Potrivit ISU Dobrogea, la fata locului au ajuns…