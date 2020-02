Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea UPDATE: FOTO, VIDEO| INCENDIU la o casa din Saliștea: Intervin pompierii cu doua autospeciale cu spuma INCENDIU la o casa din Saliștea: Intervin pompierii cu doua autospeciale cu spuma Un incendiu a izbucnit duminica, 23 februarie in jurul orei 14.15, la o casa de locuit din localitatea…

- Ziarul Unirea INCENDIU la acoperișul unei case din Oarda de Jos. Intervin pompierii Un incendiu a izbucnit la acoperișul unei case din cartierul Oarda de Jos. Au intervenit pompierii din Alba Iulia. Detașamentul de Pompieri Alba Iulia ... INCENDIU la acoperișul unei case din Oarda de Jos. Intervin pompierii…

- Ziarul Unirea FOTO: INCENDIU izbucnit la un autoturism in aceasta noapte, in cartierul Paclișa. Au intervenit pompierii din Alba FOTO: INCENDIU izbucnit la un autoturism in aceasta noapte, in cartierul Paclișa. Au intervenit pompierii din Alba Un autoturism a fost cuprins de flacari in aceasta noapte…

- Ziarul Unirea FOTO. Incendiu PUTERNIC la doua autoturisme in Alba Iulia, pe strada Arieșului. Intervin pompierii cu 2 autospeciale și o ambulanța Un incendiu puternic a izbucnit la doua autoturisme duminica noaptea, in jurul orei 2.00, in Alba Iulia, pe strada Arieșului. Detașamentul de Pompieri Alba…

- Ziarul Unirea UPDATE FOTO, VIDEO| INCENDIU la un autoturism in Alba Iulia. Au intervenit pompierii Un incendiu a izbucnit in Alba Iulia, la un autoturism, situat pe strada Gardeniei. Au intervenit pompierii cu doua autospeciale. Detașamentul de Pompieri Alba Iulia a intervenit pentru lichidarea unui…

- Ziarul Unirea Incendiu izbucnit la bucataria de vara a unei case din Alba Iulia: Intervin pompierii Un incendiu a izbucnit vineri dimineața, in jurul orei 6.40, la bucataria de vara a unei case din Alba Iulia, str. Maraști, din cauza unui frigider. Detașamentul de Pompieri Alba Iulia intervine pentru…

- Ziarul Unirea FOTO, VIDEO: INCENDIU la un autoturism in Alba Iulia. Intervin pompierii Un incendiu a izbucnit joi seara, in jurul orei 20.00, la un autoturism in municipiul Alba Iulia. Au intervenit pompierii. Detașamentul de Pompieri Alba Iulia a intervenit cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma…

- Ziarul Unirea FOTO| ACCIDENT rutier in Alba Iulia: Un șofer a lovit o țeava de gaz. Intervin pompierii Pompierii din Alba Iulia au intervenit, vineri, pentru asigurarea masurilor PSI, dupa ce șoferul unui autoturism a lovit o țeava de gaz. Accidentul s-a produs pe strada Nichita Stanescu. Detașamentul…