Incendiu într-un cimitir din Giurgiu Un foc puternic a cuprins, vineri seara, cimitirul din comuna Varaști, județul Giurgiu. Intervenția prompta a pompierilor a limitat pagubele, oprind flacarile sa se extinda la casele și solarele din vecinatate. Aproximativ 20 de tone de deșeuri menajere și 500 mp de lastariș și maraciniș au ars, vineri seara, in cimitirul din localitatea Varaști. Potrivit reprezentanților ISU Giurgiu, pompierii din cadrul Garzii de Intervenție Colibași și Punctului de Lucru Greaca au ajuns in cel mai scurt timp la fața locului și au reușit sa limiteze propagarea flacarilor la solarele din apropiere și la o locuința.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

