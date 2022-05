Un incendiu violent a izbucnit, sambata seara, intr-un bloc din sectorul 5 din cartierul Ferentari pe strada Baciului. Locatarii au fost evacuați. La fața locului se afla 10 autospeciale cu apa și spuma, sunt și ambulanțe prezente la fața locului. The post Incendiu intr-un bloc din sectorul 5, pe strada Baciului din cartierul Ferentari appeared first on Puterea.ro .