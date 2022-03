Incendiu in localitatea Chirnogeni, judetul Constanta. Pompierii, chemati in ajutor

Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta dimineata sa intervina in localitatea Targusor, judetul Constanta. Potrivit reprezentantilor ISU Dobrogea un grajd a fost cuprins de flacari. Din primele informatii in grajd…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost sesizati in aceasta dupa amiaza 14 februarie 2022 sa intervina in apropierea localitatii Silistea, judetul Constanta.Potrivit ISU Dobrogea, din primele informatii un incendiu a cuprins stuful de pe…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta seara sa intervina in localitatea Schitu, judetul Constanta. Potrivit reprezentantilor ISU Dobrogea un incendiu a cuprins o centrala pe lemne. Interventia pompierilor are loc…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta dimineata sa intervina in municipiul Medgidia. Potrivit reprezentantilor ISU Dobrogea, a fost semnalat fum intr un apartament. Militarii intervin pe strada Paltinului din Medgidia.…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta dupa amiaza sa intervina in localitatea Medgidia.Potrivit reprezentantilor ISU Dobrogea a fost semnalat fum intr un apartament situat pe strada Dezrobirii.Din primele informatii…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta dimineata sa intervina la Medgidia. Din primele informatii un incendiu a izbucnit la o butelie. Intreventia are loc pe strada Luminilor din Medgidia. Sursa foto cu rol ilustrativ:…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati astazi, 1 ianuarie 2022 sa intervina la Navodari. Potrivit reprezentantilor ISU Dobrogea un incendiu a izbucnit la o centrala pe lemne. Interventia are loc pe strada Stefan cel Mare din…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta dupa amiaza sa intervina la un incendiu izbucnit pe bulevardul 1 Mai vechi din municipiul Constanta.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea…