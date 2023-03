Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati sa intervina la Eforie Nord.Potrivit ISu Dobrogea un incendiu a cuprins mai multe cabluri electrice in podul magazinul Lidl din Eforie Nord.La fata locului intervine Statia Tuzla cu doua…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina la iesire din Navodari. Este vorba despre un incendiu produs la o casa. La locul accidentului au fost trimise echipaje medicale de prim ajutor. Interventia se afla in desfasurare. Intervine Statia…

- Dupa miezul noptii, in jurul orei 01.42, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina la Spitalul Ovidius Clinic. La locul incendiului au fost trimise echipaje medicale de prim ajutor. A fost vorba despre un incendiu la reclama luminoasa. La fata locului s au aflat…

- Sambata, 14 ianaurie, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in municipiul Constanta.Din primele informatii este vorba despre un incendiu produs intr o camera a fostului Grup Scolar Cooperativ de pe strada Caraiman. La locul solicitarii au fost trimise echipaje…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati sa intervina astazi in localitatea Mihail Kogalniceanu, judetul Constanta.Potrivit ISU Dobrogea, o casa de pe stradsa Dorobanti a fost cuprinsa de flacari.La fata locului intervine Detasamentul…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta dimineata sa intervina in municipiul Constanta.Potrivit ISU Dobrogea, un apartament situat pe bulevardul IC Bratianu nr.80 a fost cuprins de flacari.La fata locului intervine…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in municipiul Constanta.Din primele informatii este vorba despre un incendiu la o casa produs pe strada Democratiei. La locul solicitarii au fost trimise echipaje medicale de prim ajutor.Interventia…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta dimineata sa intervina in municipiul Constanta.Potrivit ISU Dobrogea un incendiu a izbucnit in bucataria unui apartament situat la etajul al doilea al unui bloc de pe bulevardul…