Incendiu impresionant în centrul oraşului Liverpool Un incendiu a cuprins un imobil de patru etaje, la Liverpool, care risca sa se surpe pe cladiri vecine, iar locuitorii din jurul cladirii aparent abandonate au fost evacuati, relateaza The Independent, potrivit news.ro. Imobilul se afla in apropiere de centrul orasului, iar numerosi trecatori au filmat sambata incendiul. Un nor negru de fum a acoperit cerul orasului. O coloana impresionanta de fum era vizibila de pe malul opus al Mersey si a ajuns deasupra Stadionului Goodison Park in timpul desfasurarii unui meci de fotbal. ”Fumul era siocant, insa cred ca oamenii care locuiesc… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

