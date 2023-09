Stiri pe aceeasi tema

- Cinci autospeciale ale pompierilor intervin, sambata, in localitatea Glina din judetul Ilfov, pentru stingerea unui incendiu de vegetatie uscata care s-a extins pe o suprafata de aproximativ 12.000 de metri patrati.

- Incendiu de vegetație pe suprafața extinsa de teren la Stauceni. La fața locului au fost trimise 4 echipe de salvatori și pompieri, care de patru ore lupta cu flacarile pentru localizarea și lichidarea arderii.

- INCENDIU de vegetație uscata in Vințu de Jos: Intervin pompierii din Sebeș in cooperare cu SVSU local INCENDIU de vegetație uscata in Vințu de Jos: Intervin pompierii din Sebeș in cooperare cu SVSU local Un incendiu de vegetație a izbucnit in cursul zilei de marți, 22 august, in comuna Vințu de Jos,…

- Pompierii se lupta cu flacarile, luni dimineata, pe o strada de langa Piața Victoriei din Capitala. Au fost alertate șase autospeciale de stingere. Salvatorii au anuntat ca nu sunt victime. Incendiu pe strada Scarlatescu Șase mașini de pompieri au fost solicitate la ora transmiterii acestei știri pentru…

- O mama de 22 de ani și doi copii ai sai, de patru ani și un an și jumatate, au fost la un pas sa arda de vii. Casa a luat foc in jurul orei 4 dimineața, cind toata lumea inca dormea. Femeia nu a putut ieși din casa pe ușa, singura ieșire fiind blocata de foc, relateaza Noi.md cu referire la rupor.md.…

- Pompierii maramureșeni au fost la datorie in perioada minivacanței care tocmai s-a incheiat. Salvatorii maramureșeni au lichidat trei incendii in perioada sus amintita. Sambata, 12.08., pompierii sigheteni au intervenit in Sat Șugatag pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la o casa. Focul a distrus…

- Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit luni seara pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscata ce a izbucnit in apropiere de Bulevardul Muncii din municipiul Cluj-Napoca.„La fața locului a intervenit o autospeciala de stins incendii, fiind afectate aproximativ 2 ha de…

- Pompierii militari au intervenit astazi, in jurul orei 14.00, pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscata izbucnit in comuna Suraia. La fața locului a acționat un echipaj din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani, cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma. Intervenția s-a desfașurat in…