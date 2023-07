Incendiu devastator pe platformă petrolieră offshore din Mexic. Doi oameni au murit. VIDEO Compania Pemex a anuntat ca i-a gasit pe toti ceilalti lucratori, dar a precizat ca productia de petrol este afectata major de incendiu. Vineri dimineata, compania Pemex anuntase ca sase persoane au fost ranite in urma incendiului, dar nu este clar daca victimele se afla printre cei sase raniti. Un comunicat al Pemex a indicat ca 321 din cele 328 de persoane care lucrau pe platforma au fost evacuate cu succes. In imaginile video care circula pe retelele sociale se vede cum platforma masiva si increngatura ei de conducte sunt cuprinse de flacari, in timp ce ambarcatiuni din apropiere incearca sa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

