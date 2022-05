Incendiu devastator la un bloc din Ferentari. 18 apartamente, afectate de flăcări Un incendiu de proporții a izbucnit, sambata seara, in Sectorul 5 al Capitalei. Fatada unui bloc de 10 etaje din zona Ferentari s-a aprins ca o torța. 112 locatari au luat-o la fuga cu ce aveau pe ei. 8 persoane au avut nevoie de ingrijire medicala, iar una dintre ele, intoxicata cu fum, a fost […] The post Incendiu devastator la un bloc din Ferentari. 18 apartamente, afectate de flacari appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Zeci persoane au fost evacuate si alte zeci au iesit singure din locuinta, sambata seara, dupa un incendiu urias care a izbucnit la etajul 2 al unui bloc de pe strada strada Baciului, din Sectorul 5 al Capitalei.

- Un bloc din Capitala, din cartierul Ferentari, a luat foc in aceasta seara. Din primele informații, blocul arde de la etajul 2 și pana la etajul zece, iar locatarii au fost evacuați.Peste 10 autospeciale cu apa și spuma intervin la fața locului. De asemenea, autospeciale SMURD au ajuns in zona și se…

- Sorin Oprescu, fostul primar al Capitalei, a fost condamnat definitiv la 10 ani și 8 luni de inchisoare, de magistrații de la Curtea de Apel București, pentru luare de mita. In plus, instanța a decis și confiscarea extinsa a sumelor de 102.000 lei și 9.400 de euro, precum și a mai multor case și terenuri…

- Polițiștii au reținut doua persoane suspecte in cazul crimei din Magurele. Este vorba despre iubita afaceristului italian ucis și fostul soț al femeii. Anchetatorii au aflat ca victima a fost ucisa intr-un bloc din Sectorul 5 al Capitalei și abia apoi cadavrul a fost pus in mașina și dus in campul de…

- Un incendiu a izbucnit, vineri dimineața, intr-un bloc din Capitala, in zona Doamna Ghica. Traficul in zona este restrictionat. Conform ISU, focul se manifesta intr-un apartament de la etajul 7 al unui bloc de zece etaje, cu degajari de fum. „Se actioneaza cu detașamentul special de Salvatori, sase…

- Traficul este blocat astazi in centrul Capitalei. Un protest organizat de Blocul National Sindical (BNS) va avea loc in fata sediului Guvernului, fiind asteptate sa participe peste 5.000 de persoane. Principalele revendicari sunt legate de aplicarea Legii salarizarii, adoptarea de masuri pentru securitatea…

- Politistii din Galati au demarat o ancheta dupa un incendiu puternic care a cuprins doua autoturisme avand acelasi proprietar, iar in urma verificarilor s-a constatat ca focul a fost pus intentionat. Conform reprezentantilor Inspectoratului Judetean de Politie Galati, incendiul a fost semnalat luni…

- Piloții unei aeronave a companiei Ryanair, care efectua un zbor pe ruta Milano-Otopeni, au anunțat duminica, cu puțin timp inainte de aterizare, un posibil incendiu la bord. Din fericire, cei 151 de pasageri au fost debarcați in siguranța. Reprezentanții Aeroportului Henri Coanda au anunțat ca aterizarea…