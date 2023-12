Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE: Detașamentul de pompieri Barlad a intervenit cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma, pentru limitarea și lichidarea incendiului izbucnit la un camion aflat pe un drum public din municipiul Barlad. In momentul izbucnirii incendiului, camionul se afla in mișcare, in zona Uzinei de rulmenți.…

- FOC…Alarma a fost data aseara. Pompierii au fost solicitati sa intervina pentru stingerea unui incedniu izbucnit la o locuinta din Vulturesti. La fata locului s-au deplasat militarii din Negresti si Vaslui care au intervenit cu patru autospeciale pentru limitarea si lichidarea incendiului. La sosirea…

- SCURTCIRCUIT ELECTRIC… O bunica de 80 de ani din comuna Zorleni, sat Simila, a fost la un pas de moarte, de frica unui incendiu izbucnit la casa unde locuiește! Batrana se afla impreuna cu nepoții ei, de 40 de ani, soți și soție, care sunt proprietarii locuinței și aceștia au solicitat rapid pompierii…

- REPETIȚIE… In aceasta dimineața Detașamentul de pompieri Barlad a intervenit cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma, pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la cablurile și caseta de distribuție (aparținand unui operator de telefonie mobila și distribuitor semnal TV) instalate in scara unui…

- SPECTACOL… Nebunie totala in fotbalul județean. Goluri pe banda rulanta și rezultate surpriza. Comstar Vaslui a trecut de CSO Negrești (2-0) și a luat o opțiune serioasa pentru titlu. Banca a fost daramata de FC Garceni (3-4), iar Rebricea și Sporting Vaslui au oferit cel mai spectaculos meci al etapei,…

- IMPACT… Un grav accident rutier a avut loc, in urma cu puține minute, pe raza localitații Marașeni, comuna Ștefan cel Mare, acolo unde trei mașini au fost serios avariate, iar patru persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale. Intr-unul dintre autoturisme se aflau trei pompieri care se deplasau spre…

- SCRUM… Detașamentul de pompieri Barlad intervine cu trei autospeciale și echipaje specializate pentru limitarea și lichidarea unui incendiu izbucnit intr-o locuința din localitatea Zorleni, comuna Zorleni. Persoana care a apelat inițial la numarul unic pentru situații de urgența, 112 a declarat ca este…

- DE NECREZUT… La Barlad, s-a produs in aceasta dimineața o avarie pe șantierul unde se construiește un nou magazin Penny, in zona unde a fost RAGCL, langa Detașamentul de Pompieri din localitate. Incidentul este provocat de firma care executa lucrarea. Conducerea Aquavas Barlad intervine cu utilaje și…