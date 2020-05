Stiri pe aceeasi tema

- Centrul de Transfuzie Sanguina Ploiești va primi un echipament complet de colectare plasma (plasmafereza ), util in tratarea pacienților infectați cu COVID – 19.Aparatul de plasmafereza a ajuns la Ploiești, echipamentul a fost deja instalat la Centru de Transfuzie Sanguina Ploiești, urmand sa inceapa…

- Dr. Gigi Aiordachioae, medic primar chirurg Secția Clinica Chirurgie Generala II, coordonator Zona Roșie (locația fostul Spital Municipal), a vorbit despre operațiile realizate la Arad in cazul unor pacienți care sunt și bolnavi Covid-19. De asemenea, a spus cum sunt tratați bolnavii in acest spital.…

- Bolnavii de COVID-19 cu forme grave vor putea fi tratați cu plasma pacienților deja vindecați de acest virus. Potrivit medicilor, aceasta plasma devine medicament pentru ca in ea pe cale naturala s-a produs o cantitate suficienta de anticorpi care sa lupte cu virusul.

- Decizie de ultima ora a ministrului Sanatații, Nelu Tataru. Pacienții de Covid-19 care nu au simptome specifice vor fi tratați la domiciliu. Aceasta masura era aplicata de ceva timp in alte state membre ale Uniunii Europene.

- O persoana a murit intr-un incendiu pe santierul unui spital ”dupa modelul chinez” aflat in constructie in apropiere de Moscova, destinat ingrijirii bolnavilor de covid-19, au anuntat serviciile de urgenta, relateaza AFP.

- Un spațiu expozițional din Madrid s-a transformat într-un adevarat spital de campanie unde sunt tratați zilnic 350 de bolnavi infectați cu coronavirus. Jurnaliștii de la El Pais au intrat în acest spațiu și au vorbit cu medicii care lucreaza aici. Aceștia urmeaza niște reguli stricte…

- Vladimir Putin, președintele Rusiei, a renunțat la costumele elegante și a imbracat unul de protecție, in timpul unei vizite la un spital in care sunt tratați pacienți infectați cu noul coronavirus.

- Rusia are raportate doar 34 de cazuri de imbolnavire cu coronavirus, dar doreste sa tina situatia sub control si sa nu fie luata pe nepregatite in cazul in care epidemia va lua amploare. In acest sens, municipalitatea Moscovei a aprobat deblocarea a peste 100 de milioane de euro pentru construirea…