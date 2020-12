Stiri pe aceeasi tema

- Un nou caz impresionant va fi prezentat in aceasta seara la „Visurila cheie”. Tatal este imobilizat in scaun cu rotile, iar soarta nu a fost delocde partea lui și a familiei. Un incendiu puternic le-a distrus locuința, iarflacarile au inghițit toata agoniseala lor pentru a-și renova casa. „Aveam lucruri…

- Focul a izbucnit sambata dimineata, in comuna vranceana Soveja, iar la interventia au participat nu mai putin de sase autospeciale de pompieri. Casa din lemn a ars in intregime iar pompierii lucreaza in prezent la lichidare.

- A fost refacut filmul tragediei de la Spitalul din Piatra Neamț, unde 10 persoane au murit, iar altele au fost grav ranite in urma exploziei. Potrivit acestuia, alarma a fost data minute bune mai tarziu, timp in care medicii și pacienții au incercat sa se salveze unii pe alții, insa fara reușita.

- Incendiu in Baia Mare. Acoperișul unei case de pe strada Valea Roșie s-a facut scrum Detașamentul de pompieri Baia Mare a intervenit in aceasta dimineața pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la acoperișul unei case de pe strada Valea Roșie, din municipiul Baia Mare. Militarii au intervenit cu trei…

- Incendiul a izbucnit vineri la Schitul Sfantul Ierarh Modest din comuna Stoenești. Pompierii s-au deplasat la fața locului cu mai multe autospeciale, dar au fost nevoiți sa folosesca galeți de apa deoarece mașinile nu au putut intra pe drumul de acces. Focul a distrus lacașul de cult.Potrivit…

- Pompierii au intervenit la fata locului cu o autoscara si un echipaj SMURD. Reprezentantii ISU Galati si Primariei au reusit in cele din urma sa il convinga pe barbat sa coboare de pe antena de comunicatii.

- Un violent incendiu de vegetatie uscata a izbucnit, duminica seara, pe raza orasului Boldesti-Scaeni, focul care se manifesta pe o suprafata extinsa putandu-se propaga din cauza vantului.

- Doi copii a caror mama a murit și femeia care-i ingrijea s-au stins din viața intr-un incendiu devastator, in Dolj. In loc sa-i ajute, tatal micuților aflat in stare de ebrietate nici macar nu a incercat sa-i salveze.