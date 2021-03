Stiri pe aceeasi tema

- UNIMEDIA a revenit cu fluxul sau de știri. Problemele tehnice, provocate de un incendiu major din Franța, inca nu au fost inlaturate in totalitate, dar redacția noastra va va ține la curent cu principalele evenimente ale zilei.

- Puțin cate puțin putem reda zambetul pe fața unor copilași care acum au nevoie de ajutorul nostru. Un puternic incendiu i-a lasat, sambata, fara acoperiș deasupra capului. Parinții și cei trei copii au nevoie de haine, incalțaminte și orice alt lucru.Rudele lor fac acum un apel: "Astazi (sambata n.r),…

- Un incendiu devastator a izbucnit in aceasta dimineața intr-un pavilion al Spitalului de Boli nfecțioase Matei Balș din Capitala. Trei persoane au fost gasite carbonizate, iar o a patra a fost declarata decedata dupa ce salvatorii au incercat minute in șir sa o resusciteze. Peste 100 de pacienți infectați…

- Tragediile se țin lanț in Romania, astfel ca tot mai multe incendii izbucnesc in aceasta perioada geroasa. Un eveniment trist a avut loc in Ploiești, acolo unde o femeie, in varsta de 67 de ani, a ars ca o torța dupa izbucnirea unui incendiu puternic. Incendiu violent in București Un alt incendiu a…

- CNAIR a lansat mai multe proceduri de achiziții servicii de proiectare pentru 25 de poduri din zona de activitate a DRDP Timișoara, in cadrul proiectului „Elaborare/actualizare documentații tehnice pentru 58 de poduri amplasate pe rețeaua rutiera naționala”. Obiectivele sunt finanțate din fonduri…

- Peste 250 de oameni care au ramas in plina iarna fara case, dupa incendiu de la Miercurea Ciuc, primesc ajutor. Autoritațile le vor oferi alimente și alte bunuri din rezerva de stat tuturor familiilor sinistrate. Oamenii stau acum intr-o sala de sport.

- Alunecari de teren, inundații și drumuri blocate. Ploile abundente și vantul puternic au facut ravagii mai multe zone din țara. Copacii au fost smulși din radacini, pe Valea Oltului s-a daramat un zid din piatra. Oamenii au ramas blocați in mașini in toiul nopții. Hidrologii au emis cod roșu de inundații…

- Un incendiu a cuprins o casa la numai o jumatate de ora dupa miezul noptii, pe strada Dorobanti, din comuna Mihail Kogalniceanu, judetul Constanta.Potrivit reprezentantilor ISU Dobrogea Constanta care au receptionat apelul nu sunt victime, iar din primele date se pare ca focul a fost declansat la acoperis.Cu…