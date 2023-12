Stiri pe aceeasi tema

- Focul se manifesta pe o suprafața de 8 hectare. Mai multe echipaje de pompieri au fost trimise la fața locului, potrivit Observatorul Prahovean.Momentan, nu se cunoaște daca terenul aparține de Ferma Dacilor.La fața locului a sosit și un echipaj de poliție, care a stat in jur de 20 de minute in zona…

- Dosarul, inițial inchis și ulterior redeschis in urma tragediei de la Ferma Dacilor din Prahova, releva modul in care sub comanda colonelului Elisei Dumitru, subalternii sai au facilitat mai multor societați cu probleme sa funcționeze fara restricții, in ciuda neregulilor constatate in timpul controalelor…

- „In aceste momente de mare durere pentru familiile, rudele, prietenii si cunoscutii celor decedati adresam acestora cuvant de compasiune si de alinare sufleteasca. De asemenea, ne rugam Domnului Iisus Hristos, Cel rastignit si inviat, sa odihneasca in pacea si iubirea Sa sufletele celor decedati din…

- DNA ar urma sa redeschida, potrivit surselor „Adevarul”, dosarul de la ISUJ Prahova, care vizeaza problemele cu autorizația de incendiu de la pensiunea Ferma Dacilor, acolo unde mai mulți oameni au murit intr-un incendiu izbucnit marți dimineața.

- Un incendiu cu urmari cumplite a afectat, marți dimineața, in a doua zi de Craciun, „Ferma Dacilor”, o cunoscuta pensiune din Tohani, județul Prahova. Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale la fața locului. Incendiul a fost lichidat, insa in urma dezastrului viețile mai multor persoane au…

- Un puternic incendiu a izbucnit marti dimineata la pensiunea Ferma Dacilor, din localitatea Tohani, din judetul Prahova. Un copil si doi adulti complet carbonizati au fost gasiti de catre salvatori in pensiune. Conform ISU, in incinta se aflau 22 de persoane, opt fiind date disparute. Pensiunea nu…

- Momente dramatice in a doua zi de Craciun la o pensiune din județul Prahova! Un incendiu uriaș a izbucnit, marți de dimineața, la complexul turistic Ferma Dacilor, aflata pe raza satului Tohani. Aseara a fost petrecere de Craciun acolo, iar in camerele de la etaj erau cazați mai mulți turiști. La nivelul…

- Pompierii au intrat in alerta in dimineața celei de-a doua zi de Craciun. Și au intervenit cu mai multe autospeciale, dupa ce un incendiu puternic a izbucnit, marți dimineața, 26 decembrie, la un operator economic din Prahova. din primele informații, e vorba despre o pensiune. A fost activat Planul…