Stiri pe aceeasi tema

- Peste 300 de persoane au ramas blocate miercuri in cladirea World Trade Center din Hong Kong, in urma izbucnirii unui incendiu la parterul cladirii. Cei care nu au putut parasi cladirea s-au refugiat pe acoperișul WTC, informeaza Digi24 . Incendiul a izbucnit la ora pranzului, cand in cladire se aflau…

- Incendiul de la parterul cladirii din Hong Kong a fost semnalat miercuri in jurul pranzului. Focul a izbucnit intr-o camera de serviciu, ceea ce a dus la aprinderea schelelor de bambus, cladirea aflandu-se in renovare, relateaza Reuters și The Guardian . Din cauza lucrarilor, magazinele din World Trade…

- Un fost elev al unui seminar ortodox din Rusia s-a aruncat in aer, cu o bomba improvizata. Atentatul a avut loc in seminarul ortodox invecinat cu manastirea Vvedenski Vladicini din orasul Serpuhov, la circa 100 km sud de capitala, relateaza AFP. Personalul școlii a fost evacuat, iar mai multe agenții…

- Un avion care transporta 21 de persoane s-a prabusit marti la decolare in apropiere de Houston, in Texas, toti pasagerii si echipajul reusind sa iasa din avion inainte ca acesta sa ia foc, au anuntat pompierii si autoritatile locale Accidentul s-a produs la scurt timp dupa ora locala 10:00. Avionul,…

- UPDATE Noua persoane ar fi murit in incendiul violent de la secția ATI a Spitalului de Boli Infecțioase din Constanța, suțin surse din randul forțelor de intervenției citate de Digi24. Patru persoane și-ar fi pierdut viața in incendiul violent de la secția ATI a Spitalului de Boli Infecțioase din Constanța. …

- UPDATE Opt persoane ar fi murit in incendiul violent de la secția ATI a Spitalului de Boli Infecțioase din Constanța, suțin surse din randul forțelor de intervenției citate de Digi24. Patru persoane și-ar fi pierdut viața in incendiul violent de la secția ATI a Spitalului de Boli Infecțioase din Constanța. …

- UPDATE Opt persoane ar fi murit in incendiul violent de la secția ATI a Spitalului de Boli Infecțioase din Constanța, suțin surse din randul forțelor de intervenției citate de Digi24. Patru persoane și-ar fi pierdut viața in incendiul violent de la secția ATI a Spitalului de Boli Infecțioase din Constanța. …

- Patru persoane și-ar fi pierdut viața in incendiul violent de la secția ATI a Spitalului de Boli Infecțioase din Constanța. Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Dobrogea” a fost solicitat sa intervina, vineri dimineața, in municipiul Constanța la Spitalul de Boli Infecțioase. A fost activat Planul…