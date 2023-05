Stiri pe aceeasi tema

- Un puternic incendiu a izbucnit la biserica veche si la un corp de chilii, ce apartin Manastirii din Podu Cosnei, anunța ISU Suceava. Flacarile se manifesta la nivelul acoperisurilor, cu pericol de propagare la cele doua constructii. S-au deplasat la fata locului pompierii militari, cu 8 autospeciale…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat vineri ca a fost "total surprins" de demonstratiile din Georgia impotriva Kremlinului, care au avut loc cu ocazia restabilirii, de catre Rusia, a legaturile aeriene cu aceasta tara caucaziana pro-occidentala, transmite AFP, conform Agerpres.Zeci de georgieni…

- Comunicat de presa. Incendiu izbucnit la o sala de evenimente din localitatea Socodor. Intervin pompierii militari ai Detașamentului Ineu și ai Garzii 2 Chișineu-Criș cu:... The post Arde o sala de evenimente. Pompierii de la ISU Arad intervin cu trei autospeciale de stingere in localitatea Socodor…

- Constructia autostrazii A8 este unul dintre proiectele prioritare ale noului program de transport (PT) cu finantare europeana. In functie de gradul de maturitate, din PT 2021-2027 ar putea fi finantate portiuni din sectorul montan sau din tronsonul Ungheni – Iasi – Motca. In context, amintim ca aproape…

- O persoana a fost lovita de tren la aproximativ 300 metri de intrarea in gara Stolnici dinspre Harsești. Intervin pompierii cu o autospeciala de intervenție și doua ambulanțe SMURD de prim ajutor calificat și terapie intensiva mobila. “Victima este stare de inconștiența”, transmite ISU Argeș.

- Un barbat care iși renova casa din Cheshire, Marea Britanie, a descoperit sub bucatarie o fintina veche de 300 de ani. A postat imaginile pe TikTok, iar acestea au devenit virale, relateaza Business Insider. Utilizatorul @MortyLad a postat filmulețe cu descoperirea sa și cu noile sale planuri de renovare…

- Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a declarat ca emiterea unui mandat de arestare de catre Curtea Penala Internaționala (CPI) de la Haga pe numele președintelui rus, Vladimir Putin, ca fiind un pas catre cel mai mare conflict din istoria omenirii, informeaza Agentia TASS, potrivit RADOR.Dupa…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban a relatat, intr-un interviu pentru saptamanalul elvetian Weltwoche , ca presedintele rus Vladimir Putin i-a spus ca problema sa ”sunt bazele de rachete americane amplasate in Romania si in Polonia, precum si posibila extindere a NATO in Ucraina si Georgia”, transmite…