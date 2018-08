Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati astazi pentru stingerea unui incendiu in municipiul Constanta. Potrivit ISU Dobrogea un autoturism a fost cuprins de flacari pe strada Soveja din Constanta. ...

- Pompierii intervin in aceasta dupa-amiaza (azi, 12 august) la stingerea unui incendiu de vegetatie. Focul se intinde pe aproximativ 1 ha. Interventia are loc in Bercu Rosu. Incendiul este localizat, iar in momentul de fata se actioneaza pentru identificarea eventualelor focare. Vom reveni cu detalii.

- Șoferul, care nu deține autorizație de taxi valabila, efectua transportul pe ruta Ineu – Oradea. Barbatul, in varsta de 33 de ani, din comuna Ineu, a fost sancționat contravențional conform prevederilor Legii nr.38/2003 privind transportul in regim de taxi și in regim de inchiriere și conform…

- Un autocamion a luat foc luni seara, in jurul orei 18:30, pe strada Beclenuț din localitatea bistrițeana Beclean. Potrivit primelor informații, incendiul a izbucnit la nivelul cabinei la scurt timp dupa ce autocamionul a fost descarcat de lemne. In urma apelului la 112, la fața locului au intervenit…

- Un autoturism a luat foc, in acesta dimineata, in Eforie Sud, pe strada Dr. Cantacuzino.Incendiul a fost anuntat la ISU Dobrogea la ora 05.45.Pentru lichidarea focului a fost trimisa o autospeciala cu apa si spuma de la de la Tuzla. ...

- Potrivit acestuia, pompierii militari din Pechea au intervenit si au stins incendiul cu o autospeciala cu apa si spuma. "Incendiul a fost cauzat de un scurt circuit si a pornit de la compartimentul motor. Masina de politie a fost deteriorata in proportie de 45 %", a precizat Sion. El…

- Un autocar a luat foc pe DN7, in zona Dealul Negru, pentru stingerea incendiului deplasandu se spre locul indicat mai multe echipaje de pompieri, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ISU Valcea, Catalin Popescu citat de Agerpres.ro. El a precizat ca nu sunt victime,…

- Un tren de calatori care circula intre Brașov și Cristian a luat foc, in aceasta dimineața, de la un scurtcircuit, incendiul fiind stins in faza incipienta. Potrivit plt. maj. Luiza Danila, din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența Brașov, scurtcircuitul s-a produs la instalația…