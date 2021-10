Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii mureșeni au fost sesizați sambata, 30 octombrie, in jurul orei 14.30, cu privire la faptul ca la un imobil de pe strada Valea Rece din Targu Mureș are loc un incendiu. "La fața locului s-au deplasat polițiști, jandarmi și forțe ISU, procedandu-se la lichidarea incendiului. In urma verificarilor…

- Pompierii militari din cadrul Detașamentului Targu Mureș au fost solicitați sa intervina in aceasta dupa-amiaza, la un puternic incendiu izbucnit in cartierul targumureșean Valea Rece. Potrivit unui comunicat al ISU Mureș, ard aproximativ 1.000 de kilograme de gunoi menajer, iar in acest moment se intervine…

- Pompierii militari din cadrul Detașamentului Targu Mureș au fost solicitați sa intervina joi, 7 octombrie, la un incendiu izbucnit in cartierul targumureșean Valea Rece. "Ard aproximativ 1.000 de kilograme de gunoi menajer, se intervine pentru lichidare", a informat Biroul de presa al Inspectoratului…

- Pompierii militari din cadrul Detașamentului Targu Mureș au fost solicitați sa intervina miercuri, 22 septembrie, in jurul orei 13.00, la un accident rutier care a avut loc in localitatea Sangeorgiu de Mureș, la ieșire spre Reghin. "In accident sunt implicate doua autoturisme, fara victime incarcerate,…

- Pompierii militari din cadrul Detașamentului Targu Mureș au fost solicitați sa intervina vineri, 20 august, in jurul orei 22.45, la un incendiu de vegetație uscata și resturi menajere izbucnit pe strada Valea Rece din Targu Mureș. Potrivit informațiilor furnizate de Biroul de presa al Inspectoratului…

- Pompierii militari din cadrul Detașamentului Targu Mureș au fost solicitați sa intervina duminica, 8 august, pentru a asigura masurile PSI in urma unui accident rutier produs pe strada Florilor din Vidrasau, soldat cu ruperea unei conducte de gaz metan. "Un autoturism a intrat in gardul unei locuințe…

- Pompierii au fost solicitați sa intervina pentru degajarea unor copaci cazuți la Sovata peste firele de curent si carosabil, pe str. Bradului și pe un bloc de locuinte in orasul Sovata. Intervin pompieri voluntari din cadrul SVSU Sovata. De asemenea pentru un copac cazut pe carosbil, in municipiul Targu…

- Pompierii militari din cadrul Detașamentului Targu Mureș au fost solicitați sa intervina joi, 5 august, in jurul orei 19.30, la un accident rutier produs in localitatea Cristești. Potrivit informațiilor furnizate de Biroul de presa al Inspectoratului pentru Situații de Urgența "Horea" al județului Mureș,…