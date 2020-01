Stiri pe aceeasi tema

- Lunetisti din Australia s-au urcat miercuri in elicoptere pentru a incepe exterminarea a pana la 10.000 de camile, in conditiile in care seceta conduce turmele mari de animale salbatice in cautare de apa in apropierea localitatilor situate in zonele indepartate, punand in pericol comunitatile indigene,…

- Lunetisti din Australia incep exterminarea a pana la 10.000 de camile, in conditiile in care seceta conduce turmele mari de animale salbatice in cautare de apa in apropierea localitatilor situate in zonele indepartate, punand in pericol comunitatile indigene, relateaza

- Incendiile devastatoare care au parjolit mii de hectare din Australia ar fi fost provocate de trei persoane. Acestea au fost puse sub acuzare pentru ca ar fi aprins focul in statul New South Wales, care este cel mai afectat de incendii.

- Ministrul Mediului Costel Alexe a reacționat, sambata, la situația din Australia provocata de incendiile puternice care au loc inca din luna septembrie. Ministrul susține ca de vina sunt oamenii și ca aceștia ar putea reduce impactul nociv asupra naturii doar prin puterea propriului exemplu, potrivit…