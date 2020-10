Incendiile de vegetatie din California au distrus peste 1,6 milioane de hectare in 2020, depasind de doua ori precedentul record anual si reprezentand o suprafata mai mare decat cea a statului american Connecticut, au anuntat duminica reprezentantii autoritatii statale de protectie impotriva incendiilor, citati de Reuters. California, cel mai populat stat american, a fost afectat de cinci dintre cele mai ample sase incendii din istoria sa in acest an, intr-o perioada in care valurile de caldura si fulgerele uscate au coincis cu aparitia unor conditii meteorologice secetoase, despre care expertii…