Flacarile au devastat peste 8.000 de kilometri patrati in California, o suprafata aproape de 80 de ori mai mare decat cea a Parisului, fortand numerosi locuitori sa fuga din fata incendiilor care nu au mai avut o astfel de amploare din 1987, au precizat luni pompierii, potrivit AFP.



''Este pentru prima data in 33 de ani cand se depasesc doua milioane de acri'', adica 8.000 de kilometri patrati, a declarat Lynne Tolmachoff, purtatoarea de cuvant a departamentului de pompieri. ''Este in mod clar un record. Si suntem inca departe de sfarsitul sezonului incendiilor''.

…