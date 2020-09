Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul federal al Germaniei, Angela Merkel, s-a declarat marti dezamagita de absenta unei solutii europene concrete pentru primirea mai multor refugiati din tabara Moria din Grecia, devastata de incendii, in contextul in care Berlinul a anuntat ca va primi in jur de 1.

- Incendiul care a distrus la inceputul saptamanii cea mai mare tabara de imigranti din Grecia a provocat un adevarat dezastru umanitar. 13 mii de refugiati au ramas fara adapost si fara mancare. "Este foarte dificil. Situatia este foarte rea.

- Premierul grec Kyriakos Mitsotakis a cerut joi Uniunii Europene sa plaseze criza migratiei in centrul preocuparilor sale dupa incendiul din tabara de migranti Moria, din Grecia, relateaza AFP. Foto: (c) Ludovic Marin/Pool via REUTERS ''Europa trebuie sa treaca de la cuvinte de solidaritate…

- Cancelarul german, Angela Merkel, a anuntat, joi seara, ca Germania si Franta intentioneaza sa primeasca minori neinsotiti din tabara de migranti Moria de pe Insula Lesbos, afectata de un incendiu devastator, relateaza dpa si AFP.

- Cancelarul german Angela Merkel a anuntat joi seara ca Germania si Franta intentioneaza sa primeasca minori neinsotiti din tabara de migranti Moria de pe insula Lesbos, afectata de un incendiu devastator, relateaza dpa si AFP. Angela Merkel nu a avansat un numar, dar a spus ca initiativa…

- Un nou incendiu s-a declansat miercuri seara la Moria, cea mai mare tabara de migranti din Grecia de pe insula Lesbos, la 24 de ore dupa incendiul de proportii care a distrus o mare parte a acestui centru, relateaza AFP potrivit Agerpres. Incendiul a izbucnit intr-o parte a taberei care nu a fost…

- Saptamana aceasta se implinesc 5 ani de la celebrele declarații ale cancelarului german Angela Merkel referitoare la valul de imigranți și refugiați din orient. “Wir schaffen das!” (in traducere: Ne vom descurca!) au fost cuvintele care aveau sa se intoarca cu varf și indesat in urmatorii 5 ani. Ne…