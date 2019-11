Turbulentele s-au extins duminica noaptea spre luni in mai multe orase din Bolivia, dupa demisia presedintelui tarii, Evo Morales, inregistrandu-se incendii, jafuri si atacuri asupra unor case, precum cel survenit, potrivit unor informatii, chiar la o locuinta a fostului lider, transmite EFE.



In La Paz, El Alto si Cochabamba, printre alte principale orase din tara, s-au inregistrat incidente, in timp ce multi cetateni solicita prin intermediul retelelor sociale ajutorul politiei si fortelor armate.



Denunturile privind jafuri si incendii se produc mai ales in El Alto, unul…