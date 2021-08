Incendii în Grecia: Premierul elen a anunțat deblocarea a 500 milioane euro pentru ajutoare de urgență Premierul grec Kyriakos Mitsotakis a anuntat marti deblocarea a 500 de milioane de euro pentru ajutoare de urgenta si reconstructie in regiunile afectate de incendii cu o amploare fara precedent si care continua sa devasteze o parte a tarii, relateaza AFP. Confruntat cu furia locuitorilor din zonele sinistrate, liderul conservator a prezentat un pachet de masuri pentru victime, precum si planuri de reconstructie in insula Evia, la 200 km de Atena si a carei parte de nord era inca in flacari marti. Masurile de ajutor ”vor fi finantate in principal printr-un buget suplimentar de 500 de milioane… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

