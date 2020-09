Stiri pe aceeasi tema

- Temperaturi record au fost inregistrate duminica in California, intr-o perioada in care un val de caldura a traversat acest stat american afectat deja de incendii de vegetatie, din cauza carora autoritatile locale au evacuat sute de persoane si au decretat stare de urgenta in cinci districte, informeaza…

- Orasul american Los Angeles a inregistrat, duminica, cea mai ridicata temperatura din istorie, peste 49 grade Celsius. Asta in condițiile in care toata coasta de vest se confrunta cu un val de caldura periculos, scrie hotnews , citand Los Angeles Times. Serviciul National de Meteorologie a declarat…

- Pompierii se luptau miercuri cu mai multe zeci de incendii pe teritoriul Californiei, afectata de un val istoric de canicula, care a provocat pene de curent si l-a determinat pe guvernatorul statului sa declare stare de urgenta, informeaza AFP.Vegetatie calcinata, autovehicule si locuinte…

- Daca valoarea inregistrata de Serviciului National de Meteorologie (NWS) este corecta, aceasta se numara totodata printre primele trei cele mai ridicate temperaturi consemnate vreodata in Death Valley - o vale din estul Californiei, situata in nordul desertului Mojave - si este de asemenea cea mai…

- Regiunea Death Valley (Valea Mortii) din SUA a inregistrat duminica o temperatura de 54,4 grade Celsius, posibil cea mai ridicata valoare inregistrata pe Pamant dupa anul 1913, relateaza Agerpres. Temperatura inregistrata de Serviciului National de Meteorologie (NWS) este printre primele trei cele mai…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o prognoza speciala pentu București, valabila de joi pana sambata, la ora 2.00. Vremea va fi caniculara, cu temperaturi de pana la 38 de grade Celsius. Vineri dupa-amiaza e posibil sa apara ploi torențiale și vijelii.„In intervalul menționat,…

- Maine am putea avea cea mai fierbinte zi de la inceputul anului: se vor inregistra 39 de grade Celsius vor fi la umbra. Capitala si 21 de judete se vor afla, miercuri si joi, sub avertizare Cod galben de canicula si disconfort termic, potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie.

- Guvernatorul statului California, Gavin Newsom, a declarat joi stare de urgenta bugetara in cel mai populat stat american, din cauza cheltuielilor si crizei economice provocate de pandemia de Covid-19, transmite Reuters.