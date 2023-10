Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, a afirmat vineri, intrebat despre reducerile de cheltuile impuse de Executiv, prin Ordonanta, autoritatilor locale, ca daca il intreaba daca Romania poate sa traiasca fara un bazin de inot, fara o sala de sport, o sala de cinematograf sau un sediu de primarie, in…

- Marcel Bolos a declarat vineri ca in contextul actual al executiei bugetare deficitul bugetar a ajuns la 3,55% ceea ce inseamna o suma de peste 56 de miliarde de lei, care este inregistrata ca deficit la bugetul general consolidat, in conditiile in care tinta pe care ne-am asumat-o, pana la finalulul…

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, afirma ca, prin masurile luate, Executivul ”nu a facut altceva decat sa aduca bani suplimentari” la buget, de la companii. El sustine ca bancile, care vor plati taxe mai mari, au suficiente resurse, iar microintreprinderile platesc impozite mai mici decat in alte…

- Marcel Boloș reitereaza pericolul suspendarii fondurilor europene pledand in același timp pentru implementarea masurilor financiare. Avem un deficit bugetar de 42 de miliarde de lei și fara ajustari putem pierde 75 de miliarde. „Sunt fonduri de 75 de miliarde de euro pe care le-am putea accesa și nu…

- ”Traseul acestui proiect de lege a fost indelungat. Toata lumea isi pune aceast intrebare, de ce este nevoie acum de acest proiect de lege”, a afirmat, Marcel Bolos, miercuri seara, la finalul sedintei de Guvern. Ministrul Finantelor a vorbit despre deficitul bugetar. ”La finalul acestui an, tinta de…

- Marcel Boloș reitereaza pericolul suspendarii fondurilor europene pledand in același timp pentru implementarea masurilor financiare. Avem un deficit bugetar de 42 de miliarde de lei și fara ajustari putem pierde 75 de miliarde. „Sunt fonduri de 75 de miliarde de euro pe care le-am putea accesa și nu…

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, spune ca Romania se afla la rascruce de drumuri, iar mult criticata ordonanta de urgenta pregatita de catre Guvern, botezata in spațiul public „ordonanta austeritatii”, aduce cu sine si descentralizarea serviciilor publice, regionalizarea anumitor servicii publice.…

- Un grup de angajați ai ANAF au postat o scrisoare de protest prin care atrag atenția ca, noile corecții fiscale pregatite de guvern le vor diminua veniturile cu 800 de lei. Un grup de funcționari publici din aparatul central al ANAF protesteaza vineri, intr-o scrisoare deschisa adresata ministrului…