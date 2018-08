Stiri pe aceeasi tema

- Numarul incendiilor inregistrate in padurile de stat a scazut semnificativ, puternic in primul semestru al anului, in comparație cu perioada similara a anului trecut. In primele șase luni s-au produs 28 de incendii de padure, in timp ce anul trecut, in același interval de timp, s-au inregistrat 199…

- Numarul incendiilor inregistrate in padurile de stat administrate de Romsilva a scazut puternic in primul semestru al anului, in comparație cu perioada similara a anului trecut. Potrivit reprezentanților Regiei Naționale a Padurilor – Romsilva, in primele șase luni s-au produs 28 de incendii de padure,…

- Numarul incendiilor inregistrate in padurile de stat administrate de Romsilva a scazut puternic in primul semestru al anului, in comparatie cu perioada similara a anului trecut. In primele sase luni, s-au produs 28 de incendii de padure, in timp ce anul trecut, in acelasi interval de timp, s-au inregistrat…

- Un numar de 28 de incendii au fost inregistrate, in primul semestru al acestui an, in padurile de stat administrate de Regia Nationala a Padurilor - Romsilva, fata de aproape 200, cate au fost in perioada similara a anului trecut. In urma acestor incendii, au fost afectate peste 84 de hectare de…

- Numarul incendiilor inregistrate in padurile de stat administrate de Romsilva a scazut puternic in primul semestru al anului, in comparație cu perioada similara a anului trecut. In primele șase luni s-au produs 28 de incendii de padure, in timp ce anul trecut, in același interval de timp, s-au inregistrat…

- In Portugalia s-au inregistrat deja 45,2 grade Celsius, una dintre cele mai ridicate temperaturi din istoria tarii. Doua treimi din teritoriul Portugaliei continentale este sub avertizare cod rosu, restul sub cod portocaliu. Meteorologii vorbesc de faptul ca zilele urmatoare s-ar putea depasi…

- Ioan Deneș s-a intalnit, vineri, in Munții Apuseni, cu cei care lucreaza in sectorul silvic și le-a prezentat viitoarele modificari ale Codului Silvic, precizandu-le ca lemnele cazute in padure in urma unor calamitați, care stau nevalorificate de mult timp, vor putea fi folosite de populație. ”S-a constatat…

- Incalzirea globala este fenomenul de creștere continua a temperaturilor medii inregistrate ale atmosferei in imediata apropiere a solului , precum și a apei oceanelor, constatata in ultimele doua secole, dar mai ales in ultimele decenii. Ultimii trei ani au fost cei mai calduroși din istoria inregistrarilor…