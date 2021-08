Stiri pe aceeasi tema

- Eveniment militar și religios, joi, in Piața Libertații din Timișoara. Militarii Brigazii 18 Cercetare Supraveghere „Decebal” vor sarbatori Ziua Imnului Național. Soldații vor prezenta onorul și vor defila, iar fanfara brigazii va susține un concert de muzica militara.

- Timisorenii, dar si ai locuitori ai Banatului, sunt invitati sa participe, in perioada 22 - 25 iulie, la un mare festival care se va desfasura nu departe de Timisoara. The post Festival mare, cu muzica buna, la doi pasi de Timisoara appeared first on Renasterea banateana .

- Amatorii de muzica rock sunt așteptați la sfarșitul acestei saptamani la un deliciu sonor colorat cu porții serioase de muzica surf. Alaturi de formația timișoreana Grave For Sale, evenimentul ii va avea ca invitați pe cei de la Surf Truckerz. Formația maghiara s-a format in 2013 și abordeaza un surf…

- Muzica militara a Brigazii 18 Cercetare Supraveghere „Decebal” organizeaza miercuri 30 iunie, de la ora 19.00, un concert aniversar cu prilejul sarbatoririi Zilei Muzicilor Militare. Concertul va avea loc in foișorul situat in Parcul Central. Programul „Concertului aniversar” cuprinde lucrari și aranjamente…

- Timișorenii sunt invitați la o seara de recitaluri, joi, in Piața Libertații. Evenimentul face parte din programul de muzica și teatru organizat de UVT in lunile iunie și iulie in piețele centrale ale orașului.

- Echipa care a organizat Maratonul Vaccinarii de la Centrul Regional de Afaceri din Timisoara pregateste un eveniment similar de Ziua Copilului, pe o terasa unde tinerii de peste 16 ani sunt asteptati sa se imunizeze impotriva COVID-19, potrivit news.ro. Timisorenii care trebuie sa isi faca…

- Un inedit flashmob a colorat dupa amiaza zilei de joi pentru toți cei care s-au aflat in curtea interioara a Iulius Mall-ului din Timișoara. Mai mult de 50 de studenți din cadrul Facultații de Muzica și Teatru din Universitatea de Vest din Timișoara au interpretat trei melodii spre deliciul și uimirea…

- Timisorenii, dar nu numai ei, se pot vaccina direct din masina, pana pe 7 august, dupa ce vineri (7 mai) a fost inaugurat centrul drive-thru in parcarea de la Shopping City. The post S-a deschis centrul drive-thru din Timișoara. Cum decurge vaccinarea direct din masina appeared first on Renasterea banateana…